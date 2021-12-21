حريق داخل شقة في برج حمود... هذا ما تمّ العثور عليه داخلها!

اخمد عناصر من الدفاع المدني فجر اليوم حريقاً شب داخل شقة تقع في الطبقة الرابعة من مبنى سكني في برج حمود - المتن، وفق مندوبة "لبنان 24".



كما عثر العناصر على جثة مواطنة داخل الشقة حيث تولت مؤسسة تعنى بدفن الموتى نقلها، كما وحضرت الأجهزة الأمنية المختصة إلى المكان لإجراء المقتضى القانوني.