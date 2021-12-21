لبنان

حريق داخل شقة في برج حمود... هذا ما تمّ العثور عليه داخلها!

Lebanon 24
21-12-2021 | 00:20
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اخمد عناصر من الدفاع المدني فجر اليوم حريقاً شب داخل شقة تقع في الطبقة الرابعة من مبنى سكني  في برج حمود - المتن، وفق مندوبة "لبنان 24".

كما عثر العناصر على جثة مواطنة داخل الشقة حيث تولت مؤسسة تعنى بدفن الموتى نقلها، كما وحضرت الأجهزة الأمنية المختصة إلى المكان لإجراء المقتضى القانوني.
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