لبنان

هل يفلت حفيد مارون عبود من الشبكة العنكبوتية المنسوجة بخيوط سياسية؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
21-12-2021 | 01:00
A-
A+
Doc-P-899171-637756707123894402.jpg
Doc-P-899171-637756707123894402.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

" لو أنصفَ الناس لاستراحَ القاضي"، هي عبارة وردت في أحد مؤلفات الأديب اللبناني مارون عبود في خمسينيات القرن الماضي، مارون عبود جدّ رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود الذي يرأس اليوم أرفع منصب قضائي ماروني، هذا الحفيد المعروف عنه " عفّته القضائية" حتى قبل أن يتولّى منصبه الحالي في العام ٢٠١٩، والمصمّم على التقيّد بالنصوص القانونية حتى السطر الأخير، يحاول الإفلات من عملية قبعه من منصبه رغم كونه أحد القضاة الحكميين الثلاثة في مجلس القضاء الأعلى، ما يعني عدم إمكانية إزاحته، قبل بلوغه سن التقاعد القانونية " وبعد قدامو  عا القليلة ٨ سنين"، أو بناءً على قرار محض شخصي بالإستقالة.

قيل عن الريس عبود أنه الحامي والحاضن الأول للمحقق العدلي في جريمة إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، المهدَّد بالقبع أيضاً " لأخطائه الجسيمة وإستنسابيته" بحسب معارضي أدائه.

بعض الألسن الخبيثة داخل جدران العدلية تتحدث عن إستنسابية عبود في إحالة كل دعاوى كف يد القاضي البيطار عن ملف المرفأ بكل أشكالها على قضاة يمون عليهم ويعرف مسبقاً أن قراراتهم ستأتي لصالح فكّ لا كفّ يد البيطار عن مسار التحقيق.

الشبكة العنكبوتية القضائية المنسوجة بخيوط سياسية تسعى بلا كلل ولا ملل لقبع رئيس مجلس القضاء الأعلى قبل المحقق العدلي، إما عبر تعديلات على بعض الأعضاء في المجلس أو حتى من خلال مناقلات وتعيينات قضائية جديدة يمكن أن تخرج من القمقم السحري لتهتف "شبيّك لبيّك ...القاضي المطاوع بين يديك"، وبعدها على العدالة والحقيقة السلام.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:05 | 2021-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:25 | 2021-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2021-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:42 | 2021-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:01 | 2021-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:02 | 2021-12-21
03:00 | 2021-12-21
02:58 | 2021-12-21
02:50 | 2021-12-21
02:48 | 2021-12-21
02:45 | 2021-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website