"التيار" يفاوض المجتمع المدني في بعبدا

بدأ "التيار الوطني الحر" في دائرة بعبدا ما يمكن وصفه بالخطة البديلة في اطار تحسين واقعه الانتخابي، وتحسين قدرته على المناورة في القضاء، وفي هذا الاطار شرع القيادي في التيار فؤاد شهاب بسلسلة من اللقاءات المكثفة والاتصالات مع بعض كوادر المجتمع المدني وشخصياته.

وتشير مصادر مطلعة الى "ان حراك شهاب يأتي بطلب من رئيس التيار جبران باسيل، حيث يتم البحث في امكان ان تكون احدى شخصيات المجتمع المدني ضمن اللائحة العونية الى جانب النائب الان عون".

وتؤكد المصادر انه "لم يحسم حتى الان من سيكون الحزبي الثاني على لائحة" التيار" وان الخيار ما زال متأرجحا بين شهاب او أحد الوزراء السابقين".