تيار سياسي يتمدد وينافس والمعركة "على صوت"

من المتوقع أن يتمدّد تيار سياسي مسيحي خارج بيئته الشمالية، بحيث تدرس قياداته جدّيًا إحتمال خوضه الإنتخابات النيابية في أكثر من قضاء في محافظة جبل لبنان عبر مرشحين لهم حضورهم الشعبي، خصوصًا أن قيادة هذا التيار تلقت إشارات مشجّعة من "الثنائي الشيعي" لجهة دعم مرشحيه في المناطق التي فيها ثقل شيعي وازن على حساب تيار آخر.

في المقابل يحاول مرشح في دائرة الشمال المسيحية التدخل لدى مرجعيته السياسية من اجل التأثير على حزب حليف لها كي يتم التوافق بينهم على اسماء المرشحين منعا لتضارب المصالح والتنافس على الصحن الشعبي الواحد.

وقالت مصادر مطلعة "ان ارتفاع عدد اللوائح المتوقع في دائرة الشمال المسيحية ساهم في جعل المعركة على الصوت الواحد، ليس بين الخصوم فقط بل بين الحلفاء ايضا، خصوصا ان القانون الحالي ينقل المعارك الانتخابية الى داخل اللائحة الواحدة".