لبنان

تيار سياسي يتمدد وينافس والمعركة "على صوت"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
21-12-2021 | 01:45
A-
A+
Doc-P-899174-637756713428657705.jpg
Doc-P-899174-637756713428657705.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

من المتوقع أن يتمدّد تيار سياسي مسيحي خارج بيئته الشمالية، بحيث تدرس قياداته جدّيًا إحتمال خوضه الإنتخابات النيابية في أكثر من قضاء في محافظة جبل لبنان عبر مرشحين لهم حضورهم الشعبي، خصوصًا أن قيادة هذا التيار تلقت إشارات مشجّعة من "الثنائي الشيعي" لجهة دعم مرشحيه في المناطق التي فيها ثقل شيعي وازن على حساب تيار آخر.  

في المقابل يحاول مرشح في دائرة الشمال المسيحية التدخل لدى مرجعيته السياسية من اجل التأثير على حزب حليف لها كي يتم التوافق بينهم على اسماء المرشحين منعا لتضارب المصالح والتنافس على الصحن الشعبي الواحد.

وقالت مصادر مطلعة "ان ارتفاع عدد اللوائح المتوقع في دائرة الشمال المسيحية ساهم في جعل المعركة على الصوت الواحد، ليس بين الخصوم فقط بل بين الحلفاء ايضا، خصوصا ان القانون الحالي ينقل المعارك الانتخابية الى داخل اللائحة الواحدة".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:05 | 2021-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:25 | 2021-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2021-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:42 | 2021-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:01 | 2021-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:02 | 2021-12-21
03:00 | 2021-12-21
02:58 | 2021-12-21
02:50 | 2021-12-21
02:48 | 2021-12-21
02:45 | 2021-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website