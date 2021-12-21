سهرة الميلاد الرئاسية: تفاصيل جديدة

بعد ما كشفه " لبنان٢٤" بالامس عن حلول رئيس الجمهورية ميشال عون ضيفا على سهرة ميلادية عبر محطة الOTV، اعلنت المحطة التفاصيل فاشارت الى"ان السهرة يتحدث فيها الرئيس عون عن الميلاد ومعاني هذا العيد ويغوص في الانسانية والمحبة ، وستعرض الثامنة والنصف من مساء الجمعه المقبل. السهرة هي فكرة واعداد وتقديم الزميل عبدو الحلو ويشارك فيها المطران عصام يوحنا درويش ليضيف عليها من حضوره المحبب" . وفي المعلومات " ان السهرة ستتخللها ترانيم ميلادية مع كل من الفنانين: نقولا الاسطا ومارسيل بدوي وفادي ابي هاشم وريما الترك وريتا ابي هاشم".