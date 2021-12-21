لبنان

نائبٌ يتحدث عن "أجواء" لقاء بري - ميقاتي.. هذا ما كشفه

Lebanon 24
21-12-2021 | 01:13
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قال عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم إن "الإيجابية هي التي سادت في لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مشيراً إلى أن "التوضيح الذي صدر من الجانبين يعكس حقيقة ما جرى بالأمس بين الرئيسين، وهناك طرحٌ لعدة أفكار، علماً أن الرئيس ميقاتي كان ممتعضاً مما تمّ تداوله".
وفي حديث عبر إذاعة "النور"، رأى هاشم أنّ "زيارة الأمين العام للأمم المتحدة للبنان جاءت نتيجة للأزمة التي يتخبط بها لبنان نظرًا لأهمية موقع لبنان على مستوى المنطقة".
ولفت هاشم إلى أن "النزوح السوري هو من مسؤولية المنظمة الدوليّة والمؤسسات اللبنانية لأخذ قرار بعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم خاصّة وأنّ سوريا اليوم تنعم بالإستقرار"، وقال: "لبنان اليوم مُطالب بأن يسعى لتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم".
 
 
 
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