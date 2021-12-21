لبنان

ظاهرة قديمة تعود الى طرقات لبنان!

Lebanon 24
21-12-2021 | 03:45
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بعد الارتفاع الجنوني في اسعار المحروقات في لبنان، وبالتالي ارتفاع سعر تعرفة "السرفيس"، عادت ظاهرة "الاوتوستوب" بقوة الى نمط حياة اللبنانيين.
الا أن مخاوف عدة ترافق "الاوتوستوب"، وتمنع السائق من التوقف لإيصال شخص غريب معه بالسيارة، أبرزها انتشار فيروس كورونا، والخوف من السرقة والنشل.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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