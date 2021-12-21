لبنان

انقطاع الكهرباء عن عدد كبير من المناطق... إليكم ما حصل!

Lebanon 24
21-12-2021 | 01:40
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن عطلاً طرأ على خط الكهرباء / ٦٦ الذي يربط عدد من محطات لبنان وخاصة الشمال، مما ادى الى انقطاع الكهرباء عن عدد كبير من مناطق القرى والبلدات.
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