انقطاع الكهرباء عن عدد كبير من المناطق... إليكم ما حصل!

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن عطلاً طرأ على خط الكهرباء / ٦٦ الذي يربط عدد من محطات لبنان وخاصة الشمال، مما ادى الى انقطاع الكهرباء عن عدد كبير من مناطق القرى والبلدات.