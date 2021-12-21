لبنان

عبدالله: لن ينقذنا أحد في حال لن نبادر

Lebanon 24
21-12-2021 | 01:34
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غرّد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "بين لعبة الأمم وصراع المصالح الدولية والإقليمية، وبين تناحر صلاحيات الطوائف والرئاسات وطغيان حسابات السلطة والكراسي، ضاع الوطن، وتم أسر الحكومة، ويجري تمرير التعميم وراء التعميم لإفقار المواطن وسرقة أمواله. نصائح الزائرين الدوليين، تتكرر نفسها. لن ينقذنا أحد في حال لن نبادر".
 
 
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