لبنان

خبر سار.. 130 ألف زائر في لبنان!

Lebanon 24
21-12-2021 | 01:50
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كشف رئيس مطار رفيق الحريري الدولي فادي الحسن في حديث الى "صوت كل لبنان" أن أرقام الوافدين الى لبنان في هذه الفترة جيّدة، مشيرا إلى انه وصل الى لبنان منذ بداية الشهر الحالي 130 ألف شخص، وتوقع أن تستمر الأرقام بالارتفاع حتّى بداية العام على الرغم من انتشار فيروس كورونا.

 

وعن الإجراءات الوقائية من الفيروس، أشار الى أن المطار ملتزم بتعاميم وزارة الصحة وقد طُلب من القادمين اجراء فحص PCR قبل ثماني وأربعين ساعة من وصولهم الى لبنان والتسجيل على منصة وزارة الصحة المخصصة للفحص لدى وصولهم.

 

وأكد الحسن أن جميع الإجراءات الأمنية المطلوبة متوفرة على المطار لضمان سلامة وأمن المسافرين والقادمين.

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