لبنان

هدف بارز.. لماذا التقى غوتيريش مع الشخصيات الروحية اللبنانية؟

Lebanon 24
21-12-2021 | 02:48
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أكد مدير الإعلام في الصرح البطريركي وليد غياض أنّ زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى لبنان هي "تشديد على أننا لسنا متروكين"، مطالباً المجتمع الدولي للالتفات أكثر إلى لبنان وبشكل أكبر وأوسع.
وفي حديث عبر إذاعة "صوت كل لبنان"، لفت غياض إلى أنّ "لقاء غوتيريش مع الأقطاب الدينية هو محاولة للتأكيد على دور لبنان ورسالة الأديان فيه لتلعب دوراً ايجابياً في الحفاظ عليه وإعادته الى جوهره ورسالته الأساسية الجامعة".
ولفت غياض إلى أن البطريرك بشارة الراعي دق ناقوس الخطر لحث الجميع على كسر الجمود ووقف منطق التعطيل، وقال: "الراعي لن ييأس ولن يتوقف على القيام بواجبه الوطني وسيواصل المحاولات لإعادة تفعيل عمل الحكومة وإصلاح المسار".
 
 
 
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