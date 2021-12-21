"مرحلة صعبة"...هذا ما كشفه نائب رئيس نقابة أصحاب المطاعم!

أشار نائب رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري خالد نزهة إلى أنه "في ظل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والصحية، فاننا نمر بمرحل صعبة".



وأضاف في حديث لـ"صوت لبنان" ان "عدد المقاهي والمطاعم المقفلة تخطى الـ 5 الاف حتى اليوم".