لبنان

أسعار اللحوم تحلّق.. كيلو الغنم بـ 320 ألفا!

Lebanon 24
21-12-2021 | 02:58
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لفت رئيس نقابة إتحاد القصابين وتجار المواشي معروف بكداش الى أن التفاوت في أسعار اللحوم يعود الى المناطق والبلد المستوردة منه، فمثلاً في الضاحية الجنوبية القصاب هو الذي يذبح بنفسه ويسلخ وليست لديه تكاليف لتغطية مصاريف العمّال، كما أن اللحوم المستوردة من أوروبا أغلى ثمناً من اللحوم المستوردة من البرازيل والأوروغواي، ويختلف السعر حوالى 400 دولار للطن الواحد.

 

وأشار بكداش في حديث لـ "صوت لبنان" الى أن سعر كيلو لحم البقر أصبح حوالى 220 ألف ليرة والغنم 320 ألفاً، واعلن إنخفاض نسبة الإستيراد بنسبة 70% فالبواخر التي وصلت الشهر الحالي لا تتعدى 6 بواخر وبالعادة كانت تأتي 20 باخرة، كما قال.

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