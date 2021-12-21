اشار رئيس جمعية تجار الاشرفية طوني عيد، الى ان "القطاع التجاري في وضع مأساوي في كافة المناطق وليس فقط في الاشرفية، لافتا الى ان تراجع الاستهلاك في الاسواق الى 20 % أثر على الوضع".



أضاف عيد في حديث لـ"صوت لبنان" ان " كلفة المحروقات رفعت الكلفة التشغيلية بشكل هائل، والتاجر لم يستفد من تراجع هذه الكلفة، هناك ازمات عديدة تضرب القطاع التجاري ونحن نعول على اللبناني المغترب".