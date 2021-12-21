لبنان

الإتحاد الأوروبي يدعم تطوير مركز إستخبارات للتهديدات السيبرانية في لبنان

Lebanon 24
21-12-2021 | 03:29
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صدر عن مكتب الاتحاد الاوروبي في بيروت، البيان التالي:
 
في إطار مشروع "المكافحة المتقدمة للإرهاب لأجل أمن لبنان" الممول من قبل الإتحاد الأوروبي، عُقدت دورة تدريبية حول إستخبارات التهديدات السيبرانية هذا الأسبوع في بيروت.
 
تهدف مساعدة الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز القدرات الوطنية في لبنان للرد على تهديدات الإرهاب والجريمة المنظمة وتساعد لبنان في سياسته لزيادة المرونة في مواجهة المخاطر السيبرانية.
 
وتم تنظيم هذا التدريب في الجامعة اللبنانية بدعم من رئيسها، الدكتور بسام بدران، وإختُتم في السراي الحكومي بدعم من الأمين العام لمجلس الوزراء، القاضي محمود مكية، والمنسق الوطني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الدكتورة لينا عويدات.
 
ينتمي المستفيدون إلى اجهزة إنفاذ القانون الأربعة ومختلف مشغلي الاتصالات ومصرف لبنان والكيانات الوزارية والجامعة اللبنانية.
 
وكان التدريب موجهًا بطريقة تقنية ومصممًا لبناء قدرة وطنية في مجال تحليل وبحوث إستخبارات التهديدات السيبرانية، وتبادل المعلومات ونشر المعرفة داخل الكيانات الوطنية التي دُعيت الى إنشاء مركز وطني لإستخبارات التهديدات السيبرانية.
صَممت ورشة العمل النهائية خارطة طريق نحو هذا التطور.
 
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