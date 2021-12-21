لبنان

الطقس العاصف مستمر... متى يبدأ المنخفض الجوي بالانحسار؟

Lebanon 24
21-12-2021 | 03:38
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما اجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وعلى الجبال وانخفاضها بشكل طفيف في المناطق الداخلية، مع امطار متفرقة تشتد احيانا في الفترة الصباحية ورياح ناشطة تشتد في المناطق الشمالية. تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر ومافوق، مع استمرار تكون الضباب الكثيف على المرتفعات واستمرار خطر تكون الجليد على الطرق التي تعلو عن 1700 متر وما فوق، على ان تخف حدة الامطار في الفترة المسائية.
وجاء في النشرة الاتي:
 
- الحال العامة:  يستمر تأثير المنخفض الجوي المصحوب بكتل هوائية باردة على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح الجمعة، حيث ينحسر تدريجيا ابتداء من فترة الظهيرة.
يحذر من تطاير اللوحات الاعلانية وتشكل سيول نتيجة الامطار الغزيرة ومن ارتفاع موج البحراليوم.
(معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر  كانون الاول ما بين 13 و21 درجة مئوية)
 
- الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء: غائم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة حيث تبقى متدنية، وهطول امطار متفرقة تكون غزيرة احيانا مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة تشتد في المناطق الشمالية لتصل الى 65 كلم/س صباحا. تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 ومافوق، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات ويحذر من انعدام الرؤية على الطرق الجبلية ومن تكون الجليد على الطرق التي تعلو عن 1700 وما فوق.
 
الأربعاء: غائم اجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وعلى الجبال وانخفاضها بشكل طفيف في المناطق الداخلية، مع امطار متفرقة تشتد احيانا في الفترة الصباحية ورياح ناشطة تشتد في المناطق الشمالية. تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر  ومافوق مع استمرار تكون الضباب الكثيف على المرتفعات واستمرار خطر تكون الجليد على الطرق التي تعلو عن 1700 متر وما فوق، على ان تخف حدة الامطار في الفترة المسائية.
 
الخميس: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة وامطار متفرقة ورياح ناشطة شمال البلاد، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر و مافوق، مع استمرار ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات وخطر تكون الجليد على الطرقات التي تعلو عن 1600 متر وما فوق.
 
الجمعة: غائم مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة وامطار متفرقة صباحا، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر، تنحسر الامطار تدريجيا ابتداء من فترة الظهيرة ويتحسن الطقس تدريجيا حيث يتحول الى غائم جزئيا مع استمرار تكون الضباب الكثيف والجليد على المرتفعات.
 
- الحرارة على الساحل من 8 الى 16 درجة، فوق الجبال من 3 الى 8 درجات، في الداخل من 3 الى 7 درجات.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية سرعتها بين 40 و55 كلم/س وتصل شمال البلاد لحدود ال65 كلم/س.
- الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين  55 و80%
- حال البحر: مائج الى هائج، حرارة سطح الماء: 21 درجة.
- الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 6,39
- ساعة غروب الشمس: 16,34
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