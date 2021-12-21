حركة لافتة في المطار.. وتعويل على المغتربين

قبل 4 أيام من حلول عيد الميلاد يشهد مطار رفيق الحريري الدولي حركة وافدين كبيرة، ويعمل حالياً بقدرة تشغيلية تتعدى الـ 70 بالمئة، ومن المتوقع ان تستمر هذه الحركة حتى نهاية السنة.

"أبطال" هذه الحركة هم المغتربون اللبنانيون فرغم المشاكل التي يعيشها البلد قرر عدد كبير منهم تمضية فترة الأعياد في بلدهم مع أهلهم وتحدي كل الظروف الصعبة.

ومن البديهي ان توفر هذه الحركة اجواء ايجابية وان تحرك العجلة الاقتصادية لاسيما في الأسواق والمحال التجارية والمطاعم وان تساهم بدخول "العملة الخضراء" إلى البلد.

واللافت ان الوافدين أتوا لاسيما من دول الخليج وأوروبا وافريقيا وبنسب أقل من أميركا وكندا وأستراليا.