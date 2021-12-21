اجتماع في وزارة العمل.. وهذا ما بُحث!

عقد في وزارة العمل اجتماع ضم الى وزير العمل مصطفى بيرم وفريق من الوزارة، الوزير السابق والنائب نقولا نحاس وخبراء في منظمة العمل الدولية، وتمت مناقشة مطولة خصصت لمشروع القانون المرتبط باعتماد المعاش التقاعدي وضمان الشيخوخة ومن لا معيل لهم والذي يشكل خطوة مهمة جدا في ضمان الأمان الاجتماعي للبنانيين.وافاد المكتب الاعلامي للوزير بيرم بان "الخبراء في منظمة العمل الدولية من لبنان والخارج قدموا مقترحات عدة تضمن انتقالا آمناً من تعويض الصرف الى المعاش التقاعدي بما يتوافق مع الواقع اللبناني.واتفق الأطراف المعنية على التعمق في ذلك واشراك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتأمين التطبيق الصحيح والمناسب للمشروع، وسيتم عقد اجتماع آخر في الحادي عشر من شهر كانون الثاني المقبل".من جهة ثانية، طلب الوزير بيرم من مفتشي الصحة والسلامة العامة في وزارة العمل ، الكشف على محل تصليح السيارات في منطقة علما الذي حصلت فيه حادثة وفاة الشاب هشام أحمد دنكور، أثناء عمله، والتحقق من تأمين صاحب المحل لشروط السلامة العامة وإجراءات الوقاية، وبيان أسباب وقوع الحادث، وما إذا كان المحل مرخصا ويعمل به صاحبه أم مؤجرا لطرف ثالث، وما إذا كان العاملون في المحل أجانب أم لبنانيين وأعدادهم، وإيداعه تقريرا حول كل التفاصيل ذات الصلة بهذا الحادث.