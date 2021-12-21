لبنان

لبنان سيحصل على دعم ما بين 12 و15 مليار دولار...هذا ما كشفه سلامة!

Lebanon 24
21-12-2021 | 04:29
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أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن حصول لبنان بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي على دعم يراوح بين 12 و15 مليار دولار سيساعد على تحريك الاقتصاد مجدداً واستعادة الثقة.
وأوضح سلامة في مقابلة مع وكالة فرانس برس أن "حصتنا في صندوق النقد هي أربعة مليارات ويمكن أن تأتي دول وتضيف عليها عبر صندوق النقد، ويمكن أن نصل عادة الى مبلغ يراوح بين 12 و15 مليار دولار" لافتاً إلى أنّ "هذا المبلغ يساعد لبنان لينطلق مجدداً ويستعيد الثقة".

لبنان

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