لبنان

الموت لم يفرقهما... إليكم قصة آل شهاب المؤثرة

Lebanon 24
21-12-2021 | 03:44
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توفيت سميرة الشيخ عبد الامير شهاب بعد إصابتها بفيروس كورونا، وذلك بعد 24 ساعة فقط من وفاة شقيقها التي توفي متأثراً بتداعيات الفيروس أيضاً.
 
 
 
 
 
المصدر: لبنان 24
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