عون عرض مع الحلبي خطة وزارة التربية بهدف إنقاذ العام الدّراسي

عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع وزير التربية والتعليم العالي الوزير عباس الحلبي قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، للأوضاع التربوية والتحديات التي تواجه هذا القطاع راهنا.



ونقل الوزير الحلبي عن الرئيس عون إصراره على "عقد جلسة لمجلس الوزراء استنادا الى القانون، خصوصا من اجل تأمين مقومات استمرار عمل المدارس حضوريا".



الحلبي



بعد اللقاء، صرح الوزير الحلبي للصحافيين، فقال: "تشرفت بلقاء فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وبحثت معه في الوضع التربوي العام وخصوصا في تأمين المقومات من اجل استمرار عمل المدارس حضوريا، وبالتاي ضرورة تأمين المنحة الاجتماعية وبدل النقل للمعلمين والعاملين في المدارس الرسمية، وكذلك مضاعفة قيمة ساعة التدريس للمتعاقدين في القطاع التربوي في التعليم الرسمي والمهني".



اضاف: "طلبت من فخامة الرئيس ان يوافق بصورة استثنائية على توقيع هذه المراسيم التي تسمح بصرف المساعدة الاجتماعية وبرفع قيمة بدل النقل وزيادة قيمة الساعات، لكن فخامة الرئيس اصر على عقد جلسة لمجلس الوزراء استنادا لأحكام القانون".



وتابع: "إنني من هنا، من على منبر القصر الجمهوري اناشد الجميع عقد جلسة لمجلس الوزراء من اجل تسيير عجلة الدولة وتمكين المواطنين من العيش ولو بالحد المتاح الأدنى من الكرامة. واكرر الدعوة الى ضرورة عقد جلسة لمجلس الوزراء، رحمة بالتلامذة والأساتذة والمدارس التي أصبحت في خطر ضياع عام دراسي مفصلي بعد سنتين من التعليم عن بعد وما نتج عنهما من تراجع في المستوى يحتاج الى جهود ووقت لتعويضه".



وختم: "آمل من جميع الجهات المعنية، واعتقد انها جميعها تشعر بهذه المسؤولية، ان تتخطى الخلافات القائمة والفصل بين القضايا السياسية وتلك المتعلقة بمعيشة المواطنين، لا سيما في قطاع الإدارة العامة والتعليم بجميع مراحله وفئاته، لأن هموم المواطنين ومستقبل أولادنا أهم وأعظم بكثير".



وردا على سؤال عن توضيحات مطلوبة بخصوص الدولار الطالبي، فأجاب: "لقد أقر القانون في مجلس النواب وعلى المعنيين أن يطبقوه، على الا يستغل في تشجيع طلاب لبنان على التعلم في الخارج ويتركون جامعات لبنان. لكن اذا اتصل احدهم ببعض الموجودين والمتابعين هناك، فهذا حق له في تغطية التكاليف والمصاريف والرسوم المدرسية والجامعية".



عون



واستقبل الرئيس عون عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم عون واجرى معه جولة افق تناولت الأوضاع العامة في ضوء التطورات الأخيرة، كما تطرق البحث الى حاجات منطقة زحلة والبقاع.



واطلع النائب عون رئيس الجمهورية على أن "قسم الكورونا في مستشفى الياس الهراوي الحكومي مقفل منذ فترة ما يضطر أهالي قضاء زحلة الى نقل مصابيهم بالكورونا الى مستشفيات بيروت وجبل لبنان".



ولفت النائب عون الى ان "رئيس الجمهورية اتصل هاتفيا بوزير الصحة العامة الدكتور فراس ألابيض وأطلعه على وضع قسم الكورونا، وطلب منه العمل على إعادة فتحه، فأكد الوزير ألابيض ان الخطوات اللازمة ستتخذ لأعادة فتح القسم".



سفير كوبا



واستقبل الرئيس عون سفير كوبا الكسندر بييسير موراغا في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهماته في لبنان وتعيينه مديرا لشمال افريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية والمغتربين الكوبية.



وشكر الرئيس عون للسفير موراغا "الجهود التي بذلها خلال عمله الدبلوماسي في لبنان لتعزيز العلاقات اللبنانية - الكوبية"، وتمنى له التوفيق في منصبه الجديد.