لبنان

بري يدعو إلى جلسة مشتركة غدا الأربعاء

Lebanon 24
21-12-2021 | 04:43
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دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة مشتركة للجان النيابية غداً الأربعاء.

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