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لبنان
بري يدعو إلى جلسة مشتركة غدا الأربعاء
Lebanon 24
21-12-2021
|
04:43
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دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة مشتركة للجان النيابية غداً الأربعاء.
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