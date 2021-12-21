لبنان

الإنترنت ينقطع.. منطقة لبنانية "خارج التغطية"

Lebanon 24
21-12-2021 | 05:14
A-
A+
Doc-P-899249-637756858545058961.jpg
Doc-P-899249-637756858545058961.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اشتكى أهالي منطقة حاصبيا من الإنقطاع شبه المتواصل لخدمة الانترنت والارسال العائد لشركة "تاتش" منذ أكثر من شهر حتى الآن، مما انعكس سلباً على مصالح المواطنين بشكل عام. 
وناشد أهالي المنطقة "وزارة الاتصالات للتدخل وحلّ المشكلة بأسرع وقتٍ مُمكن".
مواضيع ذات صلة
هل سينقطع الانترنت فعلاً في لبنان؟
lebanon 24
21/12/2021 17:16:38 Lebanon 24 Lebanon 24
آخر أيام الدعم.. الانترنت في لبنان الى المحهول
lebanon 24
21/12/2021 17:16:38 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تفجّر غضبها: "بلد ما فيه 3 جي بس فيه حفل لانتخاب ملكة جمال الانترنت"
lebanon 24
21/12/2021 17:16:38 Lebanon 24 Lebanon 24
كريدية: لن نصل الى انقطاع الانترنت عن البلد ولا أحد يجازف بمثل هذه الخطوة لما لها من تأثير سلبي على عمل مصرف لبنان والإدارات كافة
lebanon 24
21/12/2021 17:16:38 Lebanon 24 Lebanon 24

الانترنت

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:00 | 2021-12-21
06:04 | 2021-12-21
07:09 | 2021-12-21
07:27 | 2021-12-21
08:08 | 2021-12-21
10:11 | 2021-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website