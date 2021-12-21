الإنترنت ينقطع.. منطقة لبنانية "خارج التغطية"

اشتكى أهالي منطقة حاصبيا من الإنقطاع شبه المتواصل لخدمة الانترنت والارسال العائد لشركة "تاتش" منذ أكثر من شهر حتى الآن، مما انعكس سلباً على مصالح المواطنين بشكل عام.

وناشد أهالي المنطقة "وزارة الاتصالات للتدخل وحلّ المشكلة بأسرع وقتٍ مُمكن".