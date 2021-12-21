لبنان

غرفة سياسية "سوداء" في لبنان.. ما تسعى إليه غير مُطمئن!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-12-2021 | 05:19
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قالت مصادر سياسية في حركة "أمل" لـ"لبنان24" إنّ "هناك جهات معروفة المآرب سعت لاستحداث خلاف بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وذلك بهدف ضرب الحكومة وتطيير الانتخابات النيابية". 
ورأت المصادر أنّ "تخطي الدستور في ملف التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت لا يمكن المساومة عليه، كما أن الحديث عن مقايضة بشأن اقتراع المغتربين هو صنيعة الغرفة السوداء نفسها التي روّجت لخلاف بري - ميقاتي". 
واعتبرت المصادر عينها أن "ما آلت إليه الامور يعتبرُ محاولة لإضاعة ملف التحقيقات، كما أن هناك محاولة لتطييفه بشكل كبير"، مشيرة إلى أن "الهدف الأكبر من هذه البلبلة السياسية هو تطيير الانتخابات بعيداً عن أي اعتبارات أخرى". 
وأكدت مصادر "أمل" أن "ميقاتي بموقفه الرافض لأي مقايضة يعبر عن حرصه على الحكومة أولاً في ظل هذه الظروف، وهو أمرٌ يريده الرئيس بري قبل أي أحد".

لبنان

خاص

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