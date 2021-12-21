وزير خضع لعملية جراحية...

أعلن المكتب الإعلامي لوزير السياحة المهندس وليد نصار في بيان، أنه خضع لعملية جراحية ظهر أمس الإثنين "تكللت بالنجاح".واعتذر عن عدم تلبية الوزير نصار للإلتزامات وحضوره المواعيد التي كانت مقررة لهذا الأسبوع.وشكر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي لحضوره إلى المستشفى للإطمئنان على صحته، وكل من اتصل مطمئنا".