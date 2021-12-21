خوري استقبل الهيئة الإدارية لرابطة قدامى القضاة

استقبل وزير العدل القاضي هنري الخوري قبل ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة الهيئة الإدارية لرابطة قدامى القضاة برئاسة القاضي أنطوني عيسى الخوري وعضوية القضاة: حسن الحاج، فوزي داغر، أنطوان الراهب، أنطوان رشماني وعدنان بلبل، وقد تغيب نائب الرئيس القاضي كمال القاضي لدواعٍ صحية.وتناول البحث خلال اللقاء شؤوناً قضائية وقانونية، منها موضوع زيادة المنحة الفصلية المعطاة من ثندوق تعاضد القضاة، وأن يشمل أي تعديل على رواتب القضاة أو أي زيادة من أي نوع كانت رواتب القضاة المتقاعدين.وقد وعد الوزير الخوري الوفد بمتابعة هذه المطالب.