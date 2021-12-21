لقاءات عديدة لميقاتي.. بحثٌ في البطاقة التمويلية والملفات الراهنة

إجتمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار في السراي الحكومي صباح اليوم.

اثر اللقاء أعلن الوزير حجار:" التقيت بالرئيس ميقاتي وتداولنا بمشروع الدعم للحماية الإجتماعية، وبتمويل البطاقة التمويلية، وأكدنا ان الدفع سيتم في شهر أذار بالدولار، وقد فتحت الحسابات لبطاقة برنامج أمان.

وأشار الوزير حجار الى ان الدعم هو على السكة الصحيحة والأجواء إيجابية.



النائب الحريري

والتقى الرئيس ميقاتي النائب بهية الحريري وعرض معها الاوضاع العامة.



النائب الحجار

والتقى الرئيس ميقاتي النائب محمد الحجار الذي أعلن اثر اللقاء: "تشرفت بلقاء دولة الرئيس ميقاتي وكانت مناسبة للبحث في الاوضاع السياسية العامة.

وقد أكد الرئيس ميقاتي أنه يبذل كل امكاناته من اجل عودة مجلس الوزراء هذه المؤسسة الدستورية الأساسية الى العمل بشكل منتظم، وهو لا يدخر جهدا في هذا سبيل. ونحن معه في كل ما يقدم عليه، ونؤيده في اي قرار يتخذه لعودة الانتظام الى هذه المؤسسة".

أضاف:"في ما يقال عن تسويات فقد عبر الرئيس ميقاتي بأنه لا يقبل بما يحكى عن أي تسوية من هنا وهناك، وهو لا يقبل باي عمل يكون فيه مس بعمل المؤسسات الأخرى وتحديدا القضاء، ومثلما لا يقبل ان يتدخل بشؤون القضاء ، كذلك لا يقبل بان يتدخل احد في شؤون عمل مجلس الوزراء والسلطة التنفيذية.



النائب هاشم

واستقبل الرئيس ميقاتي النائب قاسم هاشم الذي قال اثر اللقاء:"تجمعنا علاقة ممتازة بدولة الرئيس، وبحثنا في الواقع الإجتماعي والاقتصادي للبنانيين، خصوصا في المناطق النائية ومنها منطقتا العرقوب وحاصبيا ، وطالبنا دولته بتأمين متطلبات العيش الكريم للبنانيين في هذه المناطق مع حلول موسم الشتاء، في ظل واقع مرير لم يشهده اللبنانيون من قبل ، لذلك هناك مسؤولية معينة ودولة الرئيس يتابع هذا الموضوع على أمل حل كل أزماتنا والخروج من المأزق الاقتصادي والاجتماعي الذي نمر به.



سفيرة لبنان في سويسرا

واستقبل الرئيس ميقاتي سفيرة لبنان في سويسرا رولا نور الدين.