لبنان

في هذه المنطقة... حفرة تصطاد السيارات (صور)

Lebanon 24
21-12-2021 | 07:26
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تسبب حفرة على طريق بلدة ببنين بالقرب من "محطة الشيخ" بأضرار جسيمة لعدد من السيارات.
 
وفي السياق، طالب أهالي البلدة المعنيين التدخل سريعا والعمل على التخلص من الحفرة حفاظا على سياراتهم وسيارات المارة.
 
 
 
 
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