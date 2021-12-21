في هذه المنطقة... حفرة تصطاد السيارات (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تسبب حفرة على طريق بلدة ببنين بالقرب من "محطة الشيخ" بأضرار جسيمة لعدد من السيارات.

وفي السياق، طالب أهالي البلدة المعنيين التدخل سريعا والعمل على التخلص من الحفرة حفاظا على سياراتهم وسيارات المارة.