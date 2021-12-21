لبنان

دريان التقى المرعبي ووفدا من المنتدى الإسلامي الوطني

Lebanon 24
21-12-2021 | 07:26
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استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، النائب طارق المرعبي الذي قال بعد اللقاء:" تباحثنا مع سماحته في الأوضاع على الساحة اللبنانية والشؤون المعيشية والإنمائية في منطقة عكار، واكدنا أهمية إجراء مبادرات لحل الأزمة التي يعيشها لبنان، ونأمل أن تحصل الانتخابات النيابية في أيار المقبل".

واستقبل مفتي الجمهورية المنتدى الإسلامي الوطني برئاسة جميل قاطرجي ووضع الوفد إمكانات المنتدى في خدمة دار الفتوى ، داعيا الى "التكاتف والتعاون بين جميع اللبنانيين للمحافظة على العيش المشترك وعروبة لبنان وسيادته ووحدة أراضيه".
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