لبنان

المدارس الرسمية مغلقة... "والفرج مش قريب"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-12-2021 | 07:27
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تعود الى الواجهة من جديد مطالب الاساتذة في التعليم الرسمي، اذ أن اساتذة الملاك ينتظرون حصولهم على المساعدة الاجتماعية ورفع قيمة بدل النقل، في حين ان المتعاقدين ينتظرون رفع تسعيرة ساعات عملهم.

في هذا الاطار يقول رئيس لجنة المتعاقدين في التعليم الاساسي حسين سعد لـ "لبنان 24" أن اللجنة "قامت بزيارة الوزير الحلبي الذي وعد بحمل 3 مراسيم مرتبطة بأساتذة التعليم الاساسي والثانوي الى رئيس الجمهورية بهدف توقيعها والعمل فيها، لكن المعلومات التي وردتنا تفيد بان الرئيس عون لم يوقع المراسيم طالبا تحويلها الى جلسة مجلس الوزراء الذي نعلم جميعا ان لا امكانية حالية لانعقاده".

وأضاف سعد "بناء على هذه المعطيات سيستمر اساتذة الملاك والاساتذة المتعاقدون في اضرابهم وسنستمر في عدم الحضور الى المدارس الى حين تحقيق مطالبنا".

لبنان

خاص

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