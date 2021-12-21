لبنان

غوتيريش يزور صور وتحرّك احتجاجي لناشطين.. إليكم ما جرى

Lebanon 24
21-12-2021 | 07:31
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وصل قبل قليل الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش الى استراحة صور يرافقه القائد العام لليونيفيل ستيفانو دل كول، حيث اجتمع مع ممثلين من المجتمع المدني بعيدا من الاعلام، وسط تدابير امنية للجيش في محيط المكان.
 
ونفذ عدد من الناشطين اعتصاماً امام بوابة استراحة صور احتجاجا على عدم مشاركتهم في اللقاء مع غوتيريش، معتبرين ان المشاركين في اللقاء يمثلون انفسهم، وطالبوا بالاجتماع به لتقديم مطالبهم ومنها تنفيذ القرارين الدوليين  1701 و 1559.
 
 
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