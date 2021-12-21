عوده التقى وزير الدفاع وشدد على أهمية دور المؤسسة العسكرية

استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عوده بعد ظهر اليوم، وزير الدفاع العميد الركن موريس سليم الذي قدم له التهاني بالميلاد المجيد.وتم البحث في أوضاع البلد وفي أمور تدخل في نطاق عمل وزارة الدفاع وتهم المواطنين مباشرة.وشدد المطران عوده على "أهمية دور المؤسسة العسكرية التي هي الحصن الوحيد الباقي للبنان".