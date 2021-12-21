لبنان

في جب جنين... القاء قنبلة على شركة الكهرباء

Lebanon 24
21-12-2021 | 07:30
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام مجموعة من المجهولين بالقاء قنبلة صوتية على شركة الكهرباء في منطقة جب جنين واقتصرت الاضرار على الماديات.
 
 
 
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جب جنين

شركة الكهرباء

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