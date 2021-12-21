لبنان

هل تتذكرون "الكستناء"... أسعارها خيالية!؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-12-2021 | 08:08
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اعتاد اللبنانيون في مثل هذه الايام من السنة ان يستهلكوا الكستناء في جلساتهم وأمسياتهم، لكن وعلى ما يبدو تصر هذه الايام على تغيير عادات الناس وتقاليدهم . فكيلو الكستناء التركي تخطى الـ 145 الف ليرة لبنانية في حين وصل سعر الكيلو الصيني الى 120 الف ليرة.

وفي هذا السياق يلجأ البعض الى شراء الكستناء بالوقية، اي بمعدل نصف حبة لكل فرد من أفراد العائلة.

لبنان

خاص

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