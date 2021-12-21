النفايات تعود الى شوارع طرابلس... "لافجيت" تتوقف عن العمل

صدر عن شركة "لافاجيت" البيان التالي:بما انه ولتاريخه لم تجد شركة "لافاجيت" آذانًا صاغية من الجهات المعنية ان كان لجهة عدم قبض مستحقاتها المادية منذ تسعة أشهر، أو لحل مشكلتها التعاقدية بالعمل لحوالي ثلاثة أشهر من خارج العقد والتي اصبحت تشكل عبأً كبيراً على الشركة لجهة تأمين رواتب العمال والموظفين ولتأمين مستلزمات العمل. وبعد الكثير من المراجعات للجهات المختصة والتي لم تجد آذاناً صاغية كما ذكرنا،قررت الشركة وبكل أسف أنها ستتوقف عن العمل بعدم رفع النفايات من مدن أتحاد بلديات الفيحاء يوم الاثنين المقبل في ٢٠٢١/١٢/٢٧ .اذا تعتذر الشركة من جميع سكان مدن اتحاد بلديات الفيحاء لعدم رفع النفايات وما قد تسببه من إزعاج، طالبين منهم تفهم الامر والتضحيات والاعباء التي تتكبدها الشركة في ظل هذه الظروف الصعبة.