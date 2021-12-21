لبنان

بيان لقوى الامن وطلب إلى المواطنين... هذا ما سيحصل في عيون السيمان غداً

Lebanon 24
21-12-2021 | 08:27
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صدر عن المديـرية العامـة لقوى الأمـن الداخلـي ـ شعبة العلاقات العامـة ما يلـــي:

تُعلن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه اعتباراً من الساعة 8.00 ولحين الانتهاء من تاريخ 22-12-2021، سيقوم خبراء مكتب المتفجرات بتفجير أجسام متفجرة وقذائف في حقل عيون السيمان، حيث من المتوقع أن يسمع في المكان ومحيطه أصوات انفجارات متعددة.

لذلك يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم وعدم الاقتراب من المكان المذكور حفاظاً على سلامتهم.
 
 
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