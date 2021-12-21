الراعي عرض الاوضاع مع وزير الدفاع

إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، وزير الدفاع الوطني موريس سليم في زيارة معايدة تم في خلالها التطرق الى شؤون الوزارة والاوضاع الامنية في البلاد.كما التقى الراعي المدير العام للتنظيم المدني المهندس الياس الطويل الذي قدم تهانيه بعيدي الميلاد ورأس السنة، متمنيا ان "يحمل ميلاد المخلص خلاصا للبنان من ازمته الراهنة".ومن زوار بكركي ايضا، قائمقام جبيل بالوكالة نتالي مرعب.