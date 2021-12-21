دولة أوروبية تكشف... هذا اللقاح الأكثر فعالية ضد متحور "أوميكرون"

أعلن نيناد بوبوفيتش الوزير الصربي المسؤول عن الابتكار والتكنولوجيا أن الأبحاث العلمية الأخيرة أظهرت أن لقاح "سبوتنيك V" الروسي يعد الأكثر فعالية ضد متحور "أوميكرون" الجديد.وقال بوبوفيتش بعد لقائه مدير مركز غاماليا لعلوم الأوبئة والبيولوجيا، ألكسندر غينسبورغ، في موسكو: "أظهر لقاح "سبوتنيك V" أعلى مستوى في مكافحة متحور "أوميكرون" مقارنة مع لقاحات كورونا الأخرى. ووفقا لدراسة مركز "غاماليا" يظهر "سبوتنيك V" نشاطا معادلا عاليا لمتحور "أوميكرون" ويمكن أن يوفر حماية جدية ضد الأمراض الخطيرة والاستشفاء. أظهر "سبوتنيك V" نتائج نشاط معادلة أعلى من 3 إلى 7 مرات من اللقاحات الأخرى، بناء على دراسات أجريت هذا الشهر في أوروبا وإفريقيا. يمكن أن تكون الكفاءة المتوقعة بعد جرعة معززة لـ "سبوتنيك V" ضد متحور "أوميكرون" أعلى من 80%".وأضاف أن الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من "سبوتنيك V" وجرعة معززة لنفس اللقاح، يتميزون بأكثر حماية ضد الفيروس.