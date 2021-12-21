أبي المنى استقبل المطران عوده

استقبل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى في دار الطائفة في بيروت اليوم راعي أبرشية بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المتروبوليت إلياس عوده، يرافقه الشماس باليسيوس في زيارة تهنئة، في حضور عضو المجلس المذهبي الشيخ سامي عبد الخالق والشيخ خلدون الحسنية. وكانت مناسبة تم في خلالها استعراض الأوضاع العامة وقضايا روحية مختلفة.الشيخ حسنوالتقى الشيخ ابي المنى شيخ العقل السابق الشيخ نعيم حسن للتشاور في بعض الأمور المتعلقة بعمل المشيخة والجبل.جمعية أرضناكذلك استقبل شيخ العقل وفدا من الهيئة الإدارية لجمعية "جمعية أرضنا تراثنا" برئاسة الشيخ نبيل سري الدين وأمين السر رئيس تحرير مجلة "الرأي الآخر الالكترونية" الدكتور ربيع كمال الدين وأعضاء من الجمعية.وقدم الوفد الى الشيخ أبي المنى لوحة تقديرية وكتابا تضمن أهداف ونشاطات الجمعية. وتناول البحث مواضيع متصلة بالتنمية الاجتماعية لا سيما الزراعة وتصريف المنتجات المحلية الى الخارج.المجلس المذهبيوترأس شيخ العقل اجتماع مجلس إدارة المجلس المذهبي وتمت مناقشة مواضيع عامة وداخلية متصلة بعمل اللجان. وتوجه المجلس "بالتهاني الى اللبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا لمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة"، آملا ان "تحمل معاني الأعياد بشائر المحبة والسلام والتقارب بين اللبنانيين وخلاص الوطن من مشكلاته وأزماته".برقية تهنئةووجه الشيخ ابي المنى الى سفير دولة قطر في لبنان إبراهيم عبد العزيز السهلاوي، برقية تهنئة لمناسبة العيد الوطني جاء فيها:"نتقدم من سعادتكم باسمنا وبالنيابة عن طائفة الموحدين الدروز بأسمى آيات التبريك والتهاني لمناسبة العيد الوطني، متمنين لدولتكم الكريمة دوام التقدم والإزدهار، وآملين من سعادتكم نقل مشاركتنا إلى دولتكم الشقيقة أميرا وحكومة وشعبا ".