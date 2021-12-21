لبنان

وفاة نائب سابق... والحريري ينعيه بهذه الكلمات

Lebanon 24
21-12-2021 | 09:28
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نعى الرئيس سعد الحريري النائب السابق عثمان الدنا، وكتب عبر حسابه على "تويتر":
 
"فقدنا اليوم الصديق والجار الوفي النائب السابق عثمان الدنا الذي عرفته بيروت ممثلاً عنها ومدافعاً عن حقوقها لسنين طويلة. اتقدم من عائلته واهله خصوصاً في الطريق الجديدة بأحر التعازي القلبية سائلاً الله ان يتغمده برحمته ورضوانه. انا لله وانا اليه راجعون".
 
 

لبنان

تعازي ووفيات

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