الحاج حسن تابع زيارته الى مصر: للتركيز على المشاريع الاكثر حاجة وأولوية للبنان

زار وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن والوفد المرافق، في إطار زيارته الى جمهورية مصر العربية، مركز منظمة الأغذية و الزراعة للأمم المتحدة FAO في القاهرة. وكان في استقباله المدير العام المساعد للمنظمة والممثل الإقليمي للشرق الأدنى و شمال أقريقيا السيد عبد الحكيم الواعر.وتم البحث في سبل تطوير المشاريع التي تنفذها المنظمة في لبنان.وعرض الحاج حسن مع الواعر المشاكل التي يواجهها القطاع الزراعي في لبنان ورؤية الوزارة لحلها. وأكد الطرفان تعزيز التعاون المشترك.وتقدم الحاج حسن بالشكر لمنظمة الزراعة والأغذية التابعة للامم المتحدة FAO على ما نفذت وتنفذ في لبنان، مشددا على "أهمية التعاون والدور المهم لمختلف المنظمات الدولية في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان، على أن يتم التركيز على المشاريع التي تعتبر حاجة وأولوية للبنان استنادا للخطة الاستراتيجية الزراعية الخمسية للوزارة".ووجه وزير الزراعة اللبناني دعوة للواعر لزيارة لبنان والإطلاع عن كثب على المشاريع التي ستتفذها منظمة FAO في المرحلة المقبلة.وفي ختام اللقاء قدم الواعر درع المنظمة إلى الوزير الحاج حسن.وجال الحاج حسن والوفد المرافق على المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات التابع لمركز البحوث الزراعية، في حضور رئيس مركز البحوث الزراعية الدكتور محمد سليمان، مديرة المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات الدكتورة هند عبد الله ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية الدكتور محمد عبد الحكم.وخلال جولته أشاد الحاج حسن بالدور الذي يقوم به المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات في مجال التحليل والعينات وتحليل ملوثات الأغذية.وقالت الدكتورة عبد الله: "إن وزير الزراعة اللبناني أشاد بأحدث الأجهزة التي يستخدمها المعمل في مجال التحاليل".وفي نهاية اللقاء، قدمت الدكتورة عبد الله درع المعمل للوزير الحاج حسن.وزار الحاج حسن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) وأكد "تعزيز الشراكة والتعاون المشترك من أجل تمويل المشاريع التي بامكانها أن تؤسس إلى تطوير متسارع للقطاع الزراعي اللبناني الذي يمكن الاعتماد عليه بشكل اساسي في دعم الاقتصاد اللبناني للخروج من أزمة يعاني منها لبنان منذ فترة".