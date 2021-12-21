وفد "المستقبل" زار المطرانين حداد والعمار معايدا

زار وفد من "تيار المستقبل"، ضم، عضو المكتب السياسي الدكتور ناصر حمود، المنسق العام في صيدا والجنوب مازن حشيشو وعضو مكتب المنسقية محمد شريتح، كل من راعي ابرشية صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك المطران ايلي حداد وراعي ابرشية صيدا ودير القمر للموارنة المطران مارون العمار، مهنئا بحلول الاعياد المجيدة، ناقلا تحيات الامين العام للتيار احمد الحريري، وكانت مناسبة جرى في خلالها البحث في الاوضاع والمستجدات على الساحة الوطنية وتأكيد "اهمية تعاون الجميع لاجل المصلحة العامة وخلاص البلد من ازماته".السعوديوزار حمود وحشيشو رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي في مكتبه في القصر البلدي وقدما له التهاني بحلول الاعياد المجيدة، وتم البحث في قضايا انمائية ومعيشية تهم مدينة صيدا، وامل الجميع ان تحمل الاعياد معها الخلاص للبنان واللبنانيين.