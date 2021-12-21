كرامي: عودوا الى الدستور قبل فوات الأوان

قال رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي، تعليقا على أداء المجلس الدستوري: "عجز أعلى مرجع دستوري في لبنان عن اتخاذ قرار يتعلق بأهم قانون دستوري - قانون الانتخابات، هو انعكاس لحالة تعليق العمل بالدستور المستترة والتي بدأت تصبح علنية وهي التي تتحكم بكل شؤون الدولة منذ سنوات. عودوا الى الدستور قبل فوات الأوان".