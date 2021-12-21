لبنان

وهاب: ماذا ستفعل الأجهزة المحترمة بمن قتلوا شعباً بأكمله؟

Lebanon 24
21-12-2021 | 10:27
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غرّد رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب، وكتب عبر حسابه على "تويتر":
 
"مشكورة جهود الأجهزة لإلقاء القبض على شانق الكلب. ولكن ماذا ستفعل الأجهزة المحترمة بمن قتلوا شعباً بأكمله؟"
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