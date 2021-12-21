لا كهرباء ولا مياه منذ 3 أيام في شرق صيدا

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن سكان طلعة المحافظ وعبرا في شرق صيدا شكوا من "انقطاع التيار الكهربائي والمياه عن المنازل والمؤسسات التجارية منذ ثلاثة أيام"، وناشدوا "المسؤولين في مؤسستي مياه لبنان الجنوبي وكهرباء لبنان العمل على إعادة المياه والتيار الكهربائي إلى المنطقة، لا سيما في ظل الطقس العاصف الذي يضرب لبنان".كما طالبوا "فاعليات مدينة صيدا بالتحرك والضغط على المسؤولين في المؤسستين لمعرفة أسباب انقطاع الكهرباء والمياه وإعادتهما سريعا".