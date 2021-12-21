بيانٌ مهم من "أوجيرو".. هذا ما أعلنته

نشرت صفحة "أوجيرو" عبر حسابها على تويتر:

"إنّ خدمة الاتصالات الدولية عبر الرمز ١٠٠ غير متوفّرة حاليًّا نتيجة عطل طارئ.

تعمل فرقنا الفنّية على معالجة العطل على أن تعود الخدمة إلى العمل في أسرع وقت ممكن. شكرًا لتفهّمكم."