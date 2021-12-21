لبنان

بيانٌ مهم من "أوجيرو".. هذا ما أعلنته

Lebanon 24
21-12-2021 | 11:13
A-
A+
Doc-P-899377-637757072914165724.jpg
Doc-P-899377-637757072914165724.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت صفحة "أوجيرو" عبر حسابها على تويتر:
 
"إنّ خدمة الاتصالات الدولية عبر الرمز ١٠٠ غير متوفّرة حاليًّا نتيجة عطل طارئ.
تعمل فرقنا الفنّية على معالجة العطل على أن تعود الخدمة إلى العمل في أسرع وقت ممكن. شكرًا لتفهّمكم."
مواضيع ذات صلة
بيانٌ عاجل من "أوجيرو".. عطلٌ يصيب خدمة الاتصالات الدولية
lebanon 24
21/12/2021 20:48:58 Lebanon 24 Lebanon 24
كريدية: عون وقع قانون زيادة الاعتمادات المخصصة لهيئة أوجيرو
lebanon 24
21/12/2021 20:48:58 Lebanon 24 Lebanon 24
خدمة "أوجيرو" ستنقطع في هذه المنطقة.. إليكم التفاصيل
lebanon 24
21/12/2021 20:48:58 Lebanon 24 Lebanon 24
إقرار مشروع قانون فتح اعتماد إضافي لتغطية الانفاق الاضافي والضروري لهيئة "أوجيرو" بقيمة 350 مليار ليرة
lebanon 24
21/12/2021 20:48:58 Lebanon 24 Lebanon 24

أوجيرو

الاتصالات الدولية

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:46 | 2021-12-21
11:19 | 2021-12-21
13:25 | 2021-12-21
13:03 | 2021-12-21
13:01 | 2021-12-21
12:53 | 2021-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website