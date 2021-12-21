لبنان

في ختام زيارته إلى لبنان.. رسالة ناريّة من غوتيريش للسياسيين

Lebanon 24
21-12-2021 | 11:19
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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الشعب اللبناني يواجه تحديات عظيمة، مؤكداً في خلال مؤتمر صحافي في ختام زيارته إلى لبنان أنه "نتضامن مع عائلات ضحايا انفجار مرفأ بيروت كما ويجب تحقيق العدالة في هذا الملف عبر تحقيق شفاف". 
وطالب غوتيريش الزعماء اللبنانيين بالعمل على تحقيق الإصلاحات والالتزام بالشفافية، مشيراً إلى أنه لا بدّ من عقد انتخابات نيابيّة حرّة ونزيهة لتكون فرصة للشعب لنقل أصواته. وأشار إلى أن الأمم المتحدة قادرة على تقديم الدعم الفني لتنظيم انتخابات حرة وشفافة في لبنان. 
وتابع قائلاً: "القادة اللبنانيون لا يملكون الحق بمعاقبة الشعب عبر استمرار خلافاتهم". 
وأكد أن "المجتمع الدولي لن يستجيب في حال لم يلاحظ القيام بإصلاحات وهناك بعض الإجراءات التي يجب أن يتم اتخاذها في لبنان". 
وأضاف قائلاً: "نحتاج إلى توسيع دعم المجتمع الدولي وعلى اللبنانيين وضع بلدهم على طريق التعافي الاقتصادي". 
وتابع غوتيريش: "أكدت على ضرورة البدء سريعا في مفاوضات صندوق النقد الدولي مع لبنان". 
وأشار إلى أن "الأزمة الاقتصادية في لبنان هي أزمة عميقة ونحن نشهد أزمة تغذية، ومن الضروري استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ووضع خطة تعاف وتعبئة المجتمع الدولي ولكن على المسؤولن تحمّل المسؤولية". 
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