إعتصام في مخيم البداوي رفضاً لقرار الأونروا إلغاء بدل الإيواء

نظمت اللجنة الشعبية في مخيم البداوي ولجنة متابعة المهجرين الفلسطينيين من مخيمات سوريا إعتصاماً امام مكتب مدير خدمات الاونروا في المخيم، استنكارا "لقرار الوكالة الأممية الجائر بقطع المساعدة وبدل الايواء عن ابناء شعبنا".والقى امين سر اللجنة الشعبية احمد شعبان كلمة استنكر فيها "القرار الظالم الذي اتخذته الاونروا".ثم القى ابو سليم موعد كلمة لجنة متابعة المهجرين الفلسطينيين من مخيمات سوريا أكد فيها "موقف المهجرين والقيادة والفصائل الرافض للقرار الجائر وتأثيره علينا كفلسطينيين مهجرين من سوريا، على اوضاعنا المأساوية التي يعيشها أهلنا من سوريا في ظل هذه الظروف الصعبة".