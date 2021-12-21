مجهولون سرقوا الأسلاك الكهربائية النحاسية في خراج الحميرة

أقدم مجهولون على سرقة الأسلاك الكهربائية النحاسية في خراج بلدة الحميرة، وفق ما ذكرت الوكالة "الوطنية للإعلام".ووفق الادعاء الذي تقدم به نائب رئيس بلدية الحميرة حنا جميل حنا أمام مخفر برقايل، فإن "طول الأسلاك المسروقة بلغ حوالى 900 متر تقريباً من على شبكة التوتر العالي".وبناء عليه، باشرت القوى الأمنية المختصة تحقيقاتها بإشارة من القضاء المختص لكشف الفاعلين.وطالب الأهالي "الجهات المعنية في مؤسسة كهرباء لبنان وشركة BUS بالعمل على إعادة تركيب أسلاك بديلة عن تلك المسروقة، تمهيدا لعودة التيار الكهربائي المقطوع عن البلدة".