لبنان

تحويل 50 مليار ليرة إلى الجيش لاستكمال دفع تعويضات متضرري انفجار المرفأ

Lebanon 24
21-12-2021 | 12:24
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أعلن الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير في بيان، أنه "استناداً إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رئيس الهيئة نجيب ميقاتي، قام بتحويل قيمة مرسوم فتح اعتماد استثنائي في الموازنة العامة والمعطاة للهيئة العليا للإغاثة رقم 8431 تاريخ 29/10/2021 والبالغة 50 مليار ليرة لبنانية الى حساب خزينة الجيش اللبناني المفتوح لدى مصرف لبنان لاستكمال دفع تعويضات المتضررين من انفجار مرفأ بيروت، استنادا إلى آلية يتم وضعها من قبل قيادة الجيش واستنادا إلى جداول إسمية يعدها الجيش وفق مبدأ الأولوية".
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